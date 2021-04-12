Москва, , 12:46 — REGNUM Большинство жителей России знают, когда был совершен первый полет человека в космос. Правильно назвали 12 апреля 1961 года 69%, приводит данные ВЦИОМ.

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Ошибочно назвали дату до 1961 года 3% опрошенных. Другие даты после этого года привели 8% участников опроса.

Практически все в России (97%) знают имя первого космонавта — Юрия Гагарина. В зависимости от пола, возраста и места проживания граждан его имя известно 96−100%.

Телефонный опрос проведен 8 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 91% опрошенных, России необходимо принимать участие в освоении космоса.

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