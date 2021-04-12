Москва, 12 апреля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Главная цель участия России в освоении космоса — развитие науки и высоких технологий. В этом уверены 51% опрошенных, приводит данные ВЦИОМ.

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Также среди основных целей освоения космоса — обеспечение обороноспособности страны (40%), развитие авиакосмической промышленности и создания рабочих мест (22%) и возможность для равной конкуренции с США, Евросоюзом и Китаем (17%).

По мнению 91% опрошенных, России необходимо принимать участие в освоении космоса. Реже так считают молодые люди 18−24 (84%).

Телефонный опрос проведен 8 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, периодом золотого века российской космонавтики большинство жителей России (76%) считают эпоху Сергея Королёва и Юрия Гагарина.

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