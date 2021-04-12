Москва, , 11:16 — REGNUM Периодом золотого века российской космонавтики большинство жителей России (76%) считают эпоху Сергея Королёва и Юрия Гагарина — конец 1950-х — начало 1960-х годов, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Почт каждый1 пятый (18%) опрошенный назвал золотым веком российской космонавтики — времена пилотируемой станции «Мир». Только 4% называли периодом расцвета отечественной инженерно-космической отрасли 90-е годы.

По мнению 15%, ведущая роль в освоении космоса в мире принадлежит сегодня России. Это строительство космодрома «Восточный», запуск тяжелого корабля «Ангара-А5», пилотируемые космические полеты. 6% заявили, что Россия никогда не была лидером в космосе.

Опрос проведён 6−8 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 357 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь 60-летия первого полета человека в космос Главархив открыл выставку, посвященную жизни москвичей в 1950—1960-х годах XX века.

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