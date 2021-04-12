Москва, , 10:18 — REGNUM На портале госуслуг уже в 2021 году появиться целый ряд новых сервисов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Читайте также: Минцифры начало тестировать новую версию портала госуслуг

Речь идёт о таких сервисах как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн».

«В 2021 году мы планируем запустить ещё шесть суперсервисов», — сказал вице-премьер.

При этом контрактные сроки их запуска он не уточнил, пишет «Парламентская газета».

Также по теме: В России разрешили авторизацию в соцсетях через портал госуслуг

Напомним, в 2020 году на портале госуслуг было запущено семь подобных сервисов. Так, «Поступление в вуз онлайн» позволяет направить электронное заявление на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения, сервис «Цифровое исполнительное производство» — следить за ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство. Также заработали такие сервисы как «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».