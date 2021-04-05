Москва, 6 апреля, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Российские пользователи получили возможность авторизации в социальных сетях через портал «Госуслуги». На первом этапе проект реализуется в экспериментальном режиме, говорится в опубликованном 5 апреля постановлении правительства России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Новые возможности будут доступны пользователям социальных сетей, потребителям и продавцам на электронных площадках. Они позволят совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других ресурсах, что повысит безопасность сделок.

В Минцифры РФ, в свою очередь, сообщили, что персональные данные пользователей госуслуг не будут передаваться сторонним ресурсам при авторизации на них.

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться)», — отметили в министерстве.

Эксперимент по идентификации и аутентификации пользователей через портал госуслуг, в соответствии с постановлением правительства, продолжится до 1 июля 2022 года.