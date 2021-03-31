Ново-Огарево, Московская область, , 17:47 — REGNUM Новая версия портала госуслуг начала работу в тестовом режиме с начала года, заявил 31 марта российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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По словам Шадаева, с января работает в тестовом режиме новая версия портала госуслуг. С ней может ознакомиться любой гражданин.

Шадаев «Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому».

По словам чиновника, эта версия портала работает полностью на российском программном обеспечении.

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