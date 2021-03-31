Ново-Огарево, Московская область, 31 марта 2021, 17:47 — REGNUM Новая версия портала госуслуг начала работу в тестовом режиме с начала года, заявил 31 марта российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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По словам Шадаева, с января работает в тестовом режиме новая версия портала госуслуг. С ней может ознакомиться любой гражданин.
По словам чиновника, эта версия портала работает полностью на российском программном обеспечении.
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