Омск, 12 апреля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Омске дорожают куриные яйца. Только по официальным данным мэрии, за неделю с 30 марта по 6 апреля цена за десяток яиц в городе в среднем выросла на 4,9% — с 74,41 до 78,08 рубля за десяток.

Скриншот со страницы паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Десяток яиц по пугающей цене

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Взлетевшие цены на этот продукт питания (один из основных) возмутили омичей. Эту ситуацию они обсуждают в соцсетях.

«Пасха скоро. Каждый год такой рост», — отметил подписчик паблика Омск Live в соцсети «ВКонтакте» Травкин Р., комментируя фотографию с ценником в 96,99 рубля за десяток яиц категории С0.

«Так это вам повезло ещё по 96-то», — пишет Мария Б.

«Их несут золотые куры», — иронизирует Владислав Ш.

А Леонид А. считает, что цена в 96 рублей — ещё нормальная:

«Берите, уже за 100 перевалило во многих местах».

Павел В. подчеркнул, что цены сейчас растут не только на яйца.

«Самые дешёвые, которые стоили по 67 рублей, стали 95 рублей», — заметил Дамир В.

«Возьмите и не покрасьте яйца в этом году. Пусть полежат в магазине, потухнут. Я прекрасно обхожусь без крашеных яиц. А вообще, безобразие какое-то с ценами происходит…» — пишет Татьяна М.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком росте цен на куриные яйца сообщают и в других регионах Сибири.

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