«Что происходит?»: омичи возмутились резким ростом цен на куриные яйца
Омск, 12 апреля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Омске дорожают куриные яйца. Только по официальным данным мэрии, за неделю с 30 марта по 6 апреля цена за десяток яиц в городе в среднем выросла на 4,9% — с 74,41 до 78,08 рубля за десяток.
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Взлетевшие цены на этот продукт питания (один из основных) возмутили омичей. Эту ситуацию они обсуждают в соцсетях.
«Пасха скоро. Каждый год такой рост», — отметил подписчик паблика Омск Live в соцсети «ВКонтакте» Травкин Р., комментируя фотографию с ценником в 96,99 рубля за десяток яиц категории С0.
«Так это вам повезло ещё по 96-то», — пишет Мария Б.
«Их несут золотые куры», — иронизирует Владислав Ш.
А Леонид А. считает, что цена в 96 рублей — ещё нормальная:
«Берите, уже за 100 перевалило во многих местах».
Павел В. подчеркнул, что цены сейчас растут не только на яйца.
«Самые дешёвые, которые стоили по 67 рублей, стали 95 рублей», — заметил Дамир В.
«Возьмите и не покрасьте яйца в этом году. Пусть полежат в магазине, потухнут. Я прекрасно обхожусь без крашеных яиц. А вообще, безобразие какое-то с ценами происходит…» — пишет Татьяна М.
Как сообщало ИА REGNUM, о резком росте цен на куриные яйца сообщают и в других регионах Сибири.
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