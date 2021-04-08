Красноярск, , 07:39 — REGNUM За неделю в Красноярском крае куриные яйца подорожали на 3,89% (на 3,27 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в Красноярскстате.

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Средняя цена за десяток яиц в регионе по состоянию на 5 апреля — 87,24 рубля.

Также в Красноярском крае за неделю выросли в цене шоколадные конфеты (на 3% или на 10,37 рубля — до 355,78 рубля за кг) и карамель (на 2,54% или на 6,04 рубля — до 243,37 рубля за кг).

В то же время в регионе подешевели свежие помидоры (на 3,59%), сметана (на 2,26%) и яблоки (на 2,07%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала 2021 года куриные яйца подорожали на 14,72%.

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