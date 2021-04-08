Абакан, , 07:51 — REGNUM В Хакасии за неделю значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 10,48% или на 14,46 рубля), морковь (на 3,22% или на 1,51 рубля) и куриные яйца (на 3,12% или на 2,65 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в Красноярскстате.

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По состоянию на 5 апреля в Хакасии килограмм огурцов в среднем стоил 152,41 рубля, моркови — 48,44 рубля, десяток яиц — 87,46 рубля.

За неделю в республике незначительно подешевели стерилизованное молоко жирностью 2,5−3,2% (на 0,89%), репчатый лук (на 0,81%) и вермишель (на 0,38%).

Как сообщало ИА REGNUM, куриные яйца также подорожали в Красноярском крае.

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