Прага, 11 апреля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Вакциной от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России, готов в будущем привиться президент Чехии Милош Земан. Об этом он сам сообщил 11 апреля в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk.

Kremlin.ru Милош Земан

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»Почему бы нет!» — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он полностью доверяет российской вакцине, так как по своим качествам ее можно сравнить с препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля чешский премьер-министр Андрей Бабиш в ходе пресс-конференции заявил, что затягивание властями ЕС регистрации российской вакцины «Спутник V» вынуждает правительство Чехию начать переговоры с РФ о закупке препарата.

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