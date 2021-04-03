Прага, , 06:03 — REGNUM Затягивание властями ЕС регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» «непрямо вынуждает» правительство Чехию начать переговоры с Россией о закупке препарата. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш 2 апреля в ходе пресс-конференции.

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Так он ответил на соответствующий вопрос о возможности контактов с РФ по указанной вакцине. Бабиш напомнил, что планы закупить препарат у России рассматривают власти Австрии, а Словакия уже заказала 2 млн доз «Спутника V.

По словам премьер-министра, Чехия оказалась в ситуации, когда в ЕС говорят о солидарности, но ничего не делают, чтобы ее проявить.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля глава Чехии Милош Земан заявил, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать поставки «Спутника V» в республику. 18 марта верхняя палата чешского парламента отказалась согласовывать применение в стране российской вакцины без одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

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