Киев, , 08:04 — REGNUM Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин обвинила Российскую Федерацию в дезинформации относительно вакцин от коронавирусной инфекции, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом политик рассказала в эфире программы «Факты» на украинском телеканале ICTV.

По ее мнению, граждане Украины боятся прививаться от коронавируса, потому, что верят «российской дезинформации».

«Россия использует разные ресурсы для распространения фейков, один из ярких примеров — ситуация с коронавирусом. В частности российская дезинформация относительно вакцин, одобренных ВОЗ. Украинцы, которые слушают все это, начинают бояться и верить в их вредность. Через здоровье украинцев Россия пытается ослабить Украину. Мы сотрудничаем с Киевом, чтоб уменьшить это влияние» , — рассказала политик.

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Напомним, в октябре 2020 года временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный коллегиальный ужин» для того, чтоб обсудить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. После этого в пресс-службе дипломатического представительства США на Украине появилось сообщение о том, что Украина «не будет» покупать вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную российскими учеными.

29 января 2021 года украинский министр здравоохранения заявил, что Украина не будет регистрировать вакцину «Спутник V».

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