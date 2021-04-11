Киев, 11 апреля 2021, 08:04 — REGNUM Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин обвинила Российскую Федерацию в дезинформации относительно вакцин от коронавирусной инфекции, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом политик рассказала в эфире программы «Факты» на украинском телеканале ICTV.
По ее мнению, граждане Украины боятся прививаться от коронавируса, потому, что верят «российской дезинформации».
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Напомним, в октябре 2020 года временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный коллегиальный ужин» для того, чтоб обсудить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. После этого в пресс-службе дипломатического представительства США на Украине появилось сообщение о том, что Украина «не будет» покупать вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную российскими учеными.
29 января 2021 года украинский министр здравоохранения заявил, что Украина не будет регистрировать вакцину «Спутник V».
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