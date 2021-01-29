Киев, , 11:19 — REGNUM Украина не будет регистрировать у себя российскую вакцину от COVID-19. Об этом заявил 29 января на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник обвинил некую политическую силу в раздувании ажиотажа вокруг российской вакцины.

«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал Степанов.

Он добавил, что другая политическая сила избрала тактику запугивания населения страны, утверждая, что вакцинация не начнётся вовремя.

Напомним, ранее Степанов назвал «домыслами» статью в британском журнале The Economist, авторы которой спрогнозировали, что Украина получит широкий доступ к вакцине от COVID-19 не ранее 2023 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде потребовала официально запретить покупку российской вакцины «Спутник V».

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