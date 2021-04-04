Киев, , 11:52 — REGNUM Украина может поделиться со своим «стратегическим партнером» — Соединенными Штатами Америки своим опытом борьбы с дезинформацией. Об этом в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«М ы работаем вместе с Соединенными Штатами по противодействию российскому влиянию и на Украине и в Соединенных Штатах», — заявила она.

По словам дипломата, Украина по факту ранее введенных санкций продемонстрировала свою борьбу «как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов», а также — с влиянием олигархов, и антиукраинской, пророссийской «пропагандой» в стране.

«Во-первых, мы также вводим санкции. И Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов на Украине… И с влиянием олигархов, так и с пророссийской такой, антиукраинской, назовем ее так, пропагандой», — сказала Маркарова.

Дипломат добавила, что Украина первая столкнулась с «гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды». Маркарова в связи с этим напомнила о планах создать на Украине центр противодействия дезинформации.

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«Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать нашей общей работой. Потому что здесь Украине есть много чем поделиться с нашим стратегическим партнером», — отметила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о «государственной измене» депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тарас Козака и Виктора Медведчука.