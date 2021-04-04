Киев, 4 апреля 2021, 11:52 — REGNUM Украина может поделиться со своим «стратегическим партнером» — Соединенными Штатами Америки своим опытом борьбы с дезинформацией. Об этом в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
По словам дипломата, Украина по факту ранее введенных санкций продемонстрировала свою борьбу «как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов», а также — с влиянием олигархов, и антиукраинской, пророссийской «пропагандой» в стране.
Дипломат добавила, что Украина первая столкнулась с «гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды». Маркарова в связи с этим напомнила о планах создать на Украине центр противодействия дезинформации.
Читайте также: В сети обсудили планы Киева создать Центр противодействия дезинформации
Читайте также: На Украине возбудили дело о госизмене депутатов Рады Медведчука и Козака
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о «государственной измене» депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тарас Козака и Виктора Медведчука.