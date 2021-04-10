Вена, 10 апреля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Переговоры, которые прошли между Российской Федерацией и Австрией по вопросу возможной поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в страну, уже завершены. Об этом, как передает Kronen Zeitung, сообщил 10 апреля канцлер страны Себастьян Курц на встрече с журналистами в Вене.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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"Закупка (российской вакцины — прим. ИА REGNUM) для нас возможна», — сказал Курц.

По его словам, вакцинацию от COVID-19 в Австрии ускорило бы приобретение 1 млн доз российского препарата.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если препарат от COVID-19 безопасен и эффективен, то страна-производитель вакцины не имеет значения.

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