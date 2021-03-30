Вена, , 14:25 — REGNUM Страна-производитель вакцины против коронавируса не имеет значение, если препарат эффективен и безопасен. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет газета Kronen Zeitung.

«Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она», — сказал Курц. Он отметил, что с февраля ведутся переговоры с Россией о поставках «Спутник V» в Австрию.

Канцлер добавил, что если удастся получить 1 млн доз вакцины «Спутник V», то Австрии удастся раньше вернуться к нормальной жизни. «И мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — сказал Курц.

Ранее Себастьян Курц заявил, что Австрия закупит российскую вакцину «Спутник V» после того, как её одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии назвал вакцинацию от COVID-19 геополитическим конфликтом