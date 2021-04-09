Москва, 9 апреля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса жителей России старше 60 лет следует увеличить. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 9 апреля на совещании по вопросам производства и обращения антикоронавирусных вакцин.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в очереди на вакцинацию против коронавируса

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Он напомнил, что заболевание COVID-19 особенно опасно для людей старшего поколения. В настоящее время менее половины тех, кто сделал прививку — это люди старше 60 лет.

Михаил Мишустин «Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан»

Он также призвал сделать процедуру вакцинации более удобной и доступной для пожилых людей. Так, в регионах следует либо организовать выезд медиков к пожилым людям и инвалидам, либо помочь таким пациентам добираться до прививочных пунктов.

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