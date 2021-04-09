Москва, , 14:53 — REGNUM России необходимо снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса на территорию страны. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства вакцин.

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Он напомнил о приближающихся майских праздниках и о начинающемся сезоне отпусков.

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса. Сейчас специалисты проверяют действие наших вакцин против новых штаммов», — сказал Мишустин.