Москва, , 11:19 — REGNUM Банковские счета жителей России уже в мае могут оказаться под угрозой масштабной атаки хакеров. Об этом предупредили эксперты по кибербезопасности.

Хакер Christoph Scholz

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Как сообщили газете «Известия» в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных, ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов.

«Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков, — пояснила гендиректор «Смарт Лайн Инк» — производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко. — С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы».

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По её словам, на подготовку такого нападения нужно от двух недель до месяца, поэтому оно может произойти в майские праздники, когда жители России ослабят контроль за своими счетами и другими финансовыми активами.

Предположительно, атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Сергей Лебедев заявил об увеличении в 2020 году числа преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом рост отмечен во всех регионах России.

По данным МВД, в России в 2020 году зарегистрировали 294,4 тысячи киберпреступлений.

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