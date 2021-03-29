Москва, , 09:54 — REGNUM В российском сегменте интернета за день появились сразу 50 доменов с фейковой продажей базы данных банковских карт, сообщает телеграм-канал In4security.

Отмечается, что большая часть сайтов с фейками была сформирована через комбинирование в различных сочетаниях слов shop, store, valid и dump. Ещё два десятка доменов включали в себя в себя слово «CVV» (код проверки подлинности банковской карты).

«Для того, чтобы получить доступ к магазину по продаже дампов, требуется внести депозит в размере 50 долларов на bitcoin-кошелек», — пишет телеграм-канал.

Как пишет «Коммерсантъ», такие ресурсы ориентированы на обман самих мошенников, которые покупают такие базы для кражи денег с карт. Всплеск массовой регистрации фальшивых сайтов такой тематики эксперты регистрируют впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовании Аналитического центра НАФИ, с мошенничеством в сфере покупок через интернет столкнулись за последний год 11% жителей России. При этом 7% потеряли свои деньги, и только 4% смогли их вернуть.

Большинство участников опроса — 61% — полагает, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы. Ещё 11% опрошенных считают, что покупатели сами должны быть внимательными, и рассчитывать им стоит в первую очередь на себя.

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