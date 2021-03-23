Москва, , 13:41 — REGNUM В России следует создать единую базу IMEI-номеров, которые случат для идентификации мобильного устройства в Сети и хранятся в прошивке устройства. Такой вариант борьбы с кибермошенничеством предложила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом 23 марта на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по противодействию киберпреступности сообщил представитель ФСБ Александр Ерохин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз «серых» IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру», — подчеркнул Ерохин, добавив, что данный международный опыт показывает большую положительную тенденцию.

Представитель ФСБ также указал на необходимость брать на вооружение существующие системы идентификации входящих звонков, которые способны определить, что звонок идёт с подставного номера.

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«Технологически возможно увидеть, что номер звонящего не звонит, он выключен, или принадлежит вообще другой сети», — пояснил Ерохин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в МВД РФ зафиксировали почти 100-процентный рост числа преступлений, совершённых через мобильную связь. Так, в период с января по октябрь прошлого года в России была выявлена почти 421 тысяча IT-преступлений, более половины из них — тяжкие и особо тяжкие. В том числе совершенных с использованием или применением средств мобильной связи — 181 тыс., что на 96% больше аналогичного периода 2019 года.