Хакеры готовят в мае мощную атаку на банковские счета жителей России
Москва, 9 апреля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Банковские счета жителей России уже в мае могут оказаться под угрозой масштабной атаки хакеров. Об этом предупредили эксперты по кибербезопасности.
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Как сообщили газете «Известия» в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных, ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов.
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По её словам, на подготовку такого нападения нужно от двух недель до месяца, поэтому оно может произойти в майские праздники, когда жители России ослабят контроль за своими счетами и другими финансовыми активами.
Предположительно, атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, в России в 2020 году зарегистрировали 294,4 тысячи киберпреступлений.