Москва, , 08:57 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), готова к предстоящему запуску. Решение о заправке и пуске ракеты-носителя приняла Государственная комиссия. Об этом 9 апреля сообщили в Роскосмосе.

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«Экипаж пилотируемого корабля"Союза МС-18» к полёту готов», — доложил командир Олег Новицкий.

https://twitter.com/roscosmos/status/1380383268671942656

Также о готовности к запуску корабля, приуроченному к 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос, доложили и в Центре управления полётов.

«В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск запланирован на 9 апреля в 10:42:41 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя. Расчётное время выведения на целевую орбиту — 10:51:30 мск.

Пристыковка пилотируемого корабля «Союз МС-18» к стыковочному узлу модуля «Рассвет» на Международной космической станции запланирована по так называемой «сверхбыстрой» схеме — в 14:07:51 мск (±3 мин).

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Как сообщало ИА REGNUM, в состав основного экипажа вошли: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж вошли: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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