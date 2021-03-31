Москва, , 10:00 — REGNUM На ракете-носителе «Союз-2.1а», которая в апреле отправится на МКС, будет размещена эмблема 60-летия первого в истории полёта человека в космос. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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«На наклейке будет изображён профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полёта человека в космос», — уточнил в беседе с ТАСС собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТПК «Союз МС-18» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года. Полёт к Международной космической станции будет проходить по трёхчасовой схеме.

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Члены экипажа корабля уже прибыли на космодром «Байконур». В основной состав вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай. Дублёрами являются космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт Энн МакКлейн. На космодроме члены экипажа пройдут завершающий этап подготовки к запуску, включая инструктажи и медицинские обследования.