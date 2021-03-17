Москва, , 12:13 — REGNUM На космодроме «Байконур», где продолжается предполётная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» завершили его испытания на герметичность. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

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Уточняется, что работы проводились в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254 и идут в соответствии с графиком.

«Цикл пневмовакуумных испытаний […] проводится для объективного контроля жёстких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях», — пояснили в корпорации.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТПК «Союз МС-18» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома «Байконур».