Москва, 8 апреля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Существенный рост цен на жильё наблюдается в России, в этой ситуации следует разобраться Федеральной антимонопольной службе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 8 апреля на совещании, посвящённом итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

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Глава государства отметил, что в среднем цены на жильё поднялись на 12%. Однако в Северной Осетии, к примеру, они выросли на 30%, и это «существенный рост».

На рынке жилищного строительства, добавил Путин, необходимо создавать дополнительное предложение. Но нужно и разобраться в проблеме.

«Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — заявил российский лидер.

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