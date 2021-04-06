Москва, , 17:12 — REGNUM Даже в кризисный 2020 год строительный сектор России достиг показателей, превышающих уровни 2019 года. Об этом 6 апреля заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по собственности в рамках подготовки к отчету правительства.

«Вообще, объём строительства по 2020 году… ситуация показывает, что мы не упали. Даже в ковидный год, когда ряд субъектов прекращали строительство, вообще разные остановки были в 51 субъекте — но ситуация такова, что почти 42 млн (квадратных метров) многоквартирного жилья введено в стране, и сегодня мы чуть-чуть превысили тот объём строительства, который в 2019 году — то 82 млн 194 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию наши регионы», — заявил Файзуллин.

В 2021 году национальные проекты предусматривают введение 78 млн квадратных метров, напомнил он.

«Объём строительства сегодня жилья есть в стране, и по тем объектам, которые строятся — выданы разрешения более 157 млн квадратных метров, продолжается строительства индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул он.