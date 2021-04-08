Москва, , 14:58 — REGNUM Киевские власти должны неукоснительно выполнять ранее достигнутые договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президента РФ Владимир Путин.

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Глава государства также обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины», — говорится в сообщении Кремля.

Главы государств призвали стороны конфликта «к сдержанности и активизации переговорного процесса» в целях полной реализации Минских соглашений, как безальтернативной основы урегулирования.

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Путин и Меркель договорились продолжать дальнейшую тесную координацию усилий, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на высокую вероятность полномасштабной атаки Киева на Донбасс. По его словам, у Украины для этого всё готово: есть как физические, так и технические возможности.