Киев, , 15:43 — REGNUM Официальный Киев сейчас ничего не делает для выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 5 апреля лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Напомним, что ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Донбассе начались «малоконтролируемые» перестрелки, решения о которых принимают полевые командиры ВСУ, что осложняет ситуацию в данном регионе. Он отметил, что напряженность в Донбассе растет из-за того, что сторонами не выполняются ранее достигнутые мирные договоренности

Медведчук напомнил, что недавняя видеоконференция лидеров Франции, Германии и России Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина, во время которой обсуждалась в том числе и ситуация в Донбассе, прошла без участия президента Украины — «потому что нынешняя политика Владимира Зеленского в этом вопросе не способствует урегулированию конфликта, а, наоборот, обостряет его». Политик также уточнил, что присутствие Зеленского на этих переговорах перевело бы встречу в «нормандский формат», а учитывая невыполнение требований, изложенных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года, нет смысла проводить переговоры в «нормандском формате».

«Поэтому и было заявлено, что, на мой взгляд, является главным и стратегически важным, в том числе для мирного урегулирования в Украине, что надо продолжить работу над тем, чтобы был прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Необходимо реализовать юридические аспекты особого статуса в Донбассе», — отметил парламентарий, добавив, что в ходе переговоров трех лидеров Минские соглашения в очередной раз были признаны безальтернативными и такими, которые необходимо выполнять.

По словам депутата, сегодняшняя милитаристская риторика Киева не внушает уверенности в том, что власть Зеленского движется по пути реализации Минских соглашений.

«Я очень хочу верить, что это риторика и это пиар-ход власти для того, чтобы продемонстрировать те или иные возможности. Очень хочется верить, что этого не произойдет. Я считаю, что если, не дай Бог, подобные действия будут иметь место, то это — самоубийство для страны. Это действия, которые могут повлечь многочисленные жертвы с двух сторон. Это то, что точно не может принести мир, а отдалит его на какую-то неясную и неконкретную перспективу», — подчеркнул Медведчук.

В завершение лидер ОПЗЖ отметил, что ни один из президентов Украины, «ни настоящий, ни будущий», не может занимать позицию отторжения части территории, поэтому говорить о возможном нежелании Зеленского возвращать Донбасс не имеет смысла.

«Я всегда был принципиальным и последовательным сторонником территориальной целостности страны. И я считаю, что глава государства, как и власть в целом, любая, подчеркиваю, не может себе позволить отторжения граждан Украины и отторжения своих территорий. Именно поэтому надо идти по пути исключительно выполнения Минских соглашений», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 5 апреля глава Донецкой Народной РеспубликиДенис Пушилин заявил, что полномасштабная атака Киева на Донбасс вполне вероятна, сейчас у Украины для этого есть как физические, так и технические возможности.