Донецк, , 12:18 — REGNUM Полномасштабная атака Киева на Донбасс вполне вероятна. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Он подчеркнул, что у Украины для этого есть как физические, так и технические возможности.

«У Украины для этого всё готово, — добавил глава ДНР. — Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим».

Пушилин напомнил, что ДНР, так же как и Луганская Народная Республика, прилагала максимум усилий для разрешения конфликта политическим способом, однако у украинских властей, очевидно, другие планы.

«Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении. Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины, — добавил руководитель республики. — В таких условиях шанс на политическое урегулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю».

При этом Пушилин подчеркнул, что в ДНР готовы к любому варианту развития событий, но, по его мнению, шанс остановить военное столкновение крайне невелик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау заявила о росте числа нарушений режима тишины в Донбассе, которое наблюдается с ноября 2020 года, и призвала участников конфликта приложить усилия и не допустить эскалации ситуации на юго-востоке Украины.