Москва, 7 апреля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Россия не будет приглашать иностранных лидеров для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 7 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Отвечая на вопрос о приглашении руководителей других стран на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, Песков отметил, что 2021 год не юбилейный, потому такие приглашения Кремль рассылать не будет.

В остальном, добавил он, ожидается обычный режим приглашения гостей на военный парад. Нюансы мероприятия ближе к дате проведения определят санитарные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на подмосковном полигоне Алабино прошла первая тренировка традиционного военного парада.

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