Москва, , 12:18 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц обеспечить соблюдение мер безопасности, призванных не допустить распространения коронавируса в рамках подготовки и проведения парада Победы 9 мая. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания.

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«Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19», — сказал Шойгу.

По его словам, главное — сохранить здоровье участников парада и гостей торжеств по случаю Дня Победы.

Шойгу также подчеркнул, что все участники парада Победы привиты от COVID-19 и имеют иммунитет к коронавирусу.