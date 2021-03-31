Деревня Алабино, Московская область, , 15:43 — REGNUM Первая тренировка военного парада, который пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая, состоялась на подмосковном полигоне Алабино. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Вместе с пешими парадными расчётов прошла и механизированной колонна. Всего участникам парада Победы предстоит провести ещё 11 тренировок. Именно столько требуется, чтобы довести до совершенства действия всех 12 тыс. задействованных в параде человек, отточить каждое движение.

Уточнится, что пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов — они будут представлять соединения и воинские части, военно-учебные заведения, Суворовские и Нахимовские училища, кадетские корпуса и «Юнармию», а также другие ведомства и министерства.

В Минобороны добавили, что все участники московского парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Войска РХБЗ регулярно дезинфицируют как парадную площадку, так и военную технику и транспортные средства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. пройдут в 377 городах и населённых пунктах. Кроме того, в 28 городах странных состоятся военные парады. В них примут участие свыше 47 тысяч человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

Так, в военном параде на Красной площади в Москве будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, включая 35 образцов новой и модернизированной военной техники, а также 76 летательных аппаратов.

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