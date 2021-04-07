Москва, 7 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. России следовало бы поставлять в беднейшие страны вакцины от коронавирусабесплатно, при условии бесплатногоже ихиспользования, такой подход— в духе русской цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 апреля, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Как сообщалось ранее, Лавровв интервью пакистанской газете News International заявил, что Россия готова поставлять вакцины от коронавируса в бедные страны. «Вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран», — отметил он.
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«Полностью поддерживаю заявленную министром Лавровым позицию. Более того, считаю, что в беднейшие страны России следовало бы поставлять вакцины от новой коронавирусной инфекции бесплатно — при условии, конечно, их такого же бесплатного использования там. Такой подход в традиции нашей страны, в духе русской цивилизации.
Борьба с различного рода тяжёлыми болезнями началась в России в её самых отдалённых и неразвитых уголках и на далёких окраинах ещё во времена империи, но наиболее активно она велась в эпоху существования СССР. Результатов на этом поприще советская власть добилась просто выдающихся! Во многом современные результаты научной и практической деятельности в борьбе с COVID-19 — это наследие того времени. Точно так же СССР нёс санитарно-эпидемиологическую и врачебную помощь в наиболее отсталые страны нашей планеты после того, как они освободились от западноевропейского колониализма. Была проделана огромная безвозмездная работа, и её результаты работают на доброе имя России, её экономические и политические интересы и сегодня.
Эту традицию надо продолжать. Это часть нашего патриотизма. Очень правильную мысль на этот счёт высказал в 1918 году великий русский философ Евгений Трубецкой: «Особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не воодушевляется идеей родины как такой, служением русскому как такому. Чтобы отдаться чувству любви к родине, нам нужно знать, чему она служит, какое дело она делает. И нам нужно верить в святость этого дела, нам нужно сознавать его правоту. Нам нужна цель, которая бы поднимала наше народное дело над национальным эгоизмом». Сегодня, когда наша молодёжь скандирует «Россия! Россия!», ей было бы полезно задумываться именно об этом«, — отметил Михаил Демурин.