Москва, 7 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. России следовало бы поставлять в беднейшие страны вакцины от коронавирусабесплатно, при условии бесплатногоже ихиспользования, такой подход— в духе русской цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 апреля, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Как сообщалось ранее, Лавровв интервью пакистанской газете News International заявил, что Россия готова поставлять вакцины от коронавируса в бедные страны. «Вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран», — отметил он.

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« Полностью поддерживаю заявленную министром Лавровым позицию. Более того, считаю, что в беднейшие страны России следовало бы поставлять вакцины от новой коронавирусной инфекции бесплатно — при условии, конечно, их такого же бесплатного использования там. Такой подход в традиции нашей страны, в духе русской цивилизации.

Борьба с различного рода тяжёлыми болезнями началась в России в её самых отдалённых и неразвитых уголках и на далёких окраинах ещё во времена империи, но наиболее активно она велась в эпоху существования СССР. Результатов на этом поприще советская власть добилась просто выдающихся! Во многом современные результаты научной и практической деятельности в борьбе с COVID-19 — это наследие того времени. Точно так же СССР нёс санитарно-эпидемиологическую и врачебную помощь в наиболее отсталые страны нашей планеты после того, как они освободились от западноевропейского колониализма. Была проделана огромная безвозмездная работа, и её результаты работают на доброе имя России, её экономические и политические интересы и сегодня.