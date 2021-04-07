Исламабад, , 05:56 — REGNUM Россия готова предоставить собственную вакцину от коронавируса другим странам на транспарентной основе, заявил 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

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Он отметил, что приоритетом в настоящее время является вакцинация населения России. При этом вопрос справедливого распределения препаратов против COVID-19 весьма чувствителен, поэтому в Москве допускают возможность поставок нуждающимся странам.

«В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», — сказал Лавров.

Он добавил, что контракты на поставку российской вакцины «Спутник V» подписаны с более чем 50 странами, а в некоторых из них запущено производство препарата.

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