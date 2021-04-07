Москва, 7 апреля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Кризис — это не только угрозы, но и новые возможности. Это в полной мере касается и пандемии COVID-19. Россия имеет все шансы неплохо заработать на медицинском туризме и экспорте вакцины от коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Стоимость одной дозы вакцины на экспорт составляет $10. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы.

За счёт эффекта от масштаба производства себестоимость выпуска вакцины может составлять порядка $9,50 за дозу.

Однако производителям необходимо получать прибыль, и итоговая стоимость препарата для других стран может быть несколько выше заявленных $10.

Совокупная (то есть за два года) выручка от экспорта вакцины в 2021—2022 гг. может составить $30 млрд.

Для сравнения: годовая экспортная выручка России по оружию — $15 млрд, газу — $37,1 млрд, нефти — $98 млрд. В 2020 году объём российского несырьевого экспорта составил $161 млрд. Была страна-бензоколонка, а стала «вакциноколонка», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова предоставить собственную вакцину от коронавируса другим странам на транспарентной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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