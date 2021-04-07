Москва, 7 апреля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За истекшие сутки в России исследования подтвердили 8294 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также за сутки выздоровели 9445 ковид-пациентов, умерли от коронавирусной инфекции 374 человека.

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Новые случаи заражения выявлены в 84 регионах страны, лидерами стали Москва (1585 случаев), Санкт-Петербург (705) и Подмосковье (570).

Всего в России с начала пандемии выявлено 4 606 162 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии за минувшие сутки выявили 63 новых носителя коронавируса, что на пять человек меньше, чем сутками ранее.