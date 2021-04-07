Киев, , 11:16 — REGNUM Украина может получить холодильники для хранения вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба посольства США на Украине 6 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Холодильники могут быть переданы через Агентство США по международному развитию (USAID).

«Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утверждённых вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что правительство заключило контракт на поставку 10 млн доз. Позже об этом заявил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом никто из них не назвал точную дату поставки препарата.

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