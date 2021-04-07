Киев, 7 апреля 2021, 11:16 — REGNUM Украина может получить холодильники для хранения вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба посольства США на Украине 6 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
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Холодильники могут быть переданы через Агентство США по международному развитию (USAID).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что правительство заключило контракт на поставку 10 млн доз. Позже об этом заявил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом никто из них не назвал точную дату поставки препарата.
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