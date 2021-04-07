Москва, , 09:12 — REGNUM В 2021 году российские пилотируемые корабли совершат два полёта к Международной космической станции (МКС) по трёхчасовой схеме. О таких планах рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

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«В этом году мы будем стараться провести два полёта «Союзов» по двухвитковой схеме», — отметил в беседе с ТАСС Муртазин.

При этом полёты грузовых кораблей планируются двухсуточной схеме, «потому что не так просто обеспечить необходимую «узкую» фазу для всех кораблей», пояснил баллистик.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени сближения с орбитальной станицей: общее время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут.

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Напомним, 9 апреля российский пилотируемый корабль «Союз МС-18» полетит к МКС по трёхчасовой схеме полёта. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», который будет произведен с космодрома Байконур (Казахстан), намечен на 10:42 мск 9 апреля, а стыковка «Союза МС-18» с МКС — на 13:47 мск. При этом предыдущий полет корабля «Союз» к МКС по трёхчасовой схеме занял три часа три минуты.

Впервые полёт «Союза МС-17» по сверхкороткой двухвитковой схеме, в результате чего корабль достиг МКС за рекордное время — около 3 часов 7 минут, был произведён в октябре 2020 года.

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