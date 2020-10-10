Москва, , 12:55 — REGNUM Полёт пилотируемого корабля «Союз МС-17» к Международной космической станции пройдёт по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме сближения. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС и Союз NASA Johnson

Решение об использовании этой схемы полёта было утверждено Государственной комиссией по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. Ранее двухвитковая схема применялась только для грузовых кораблей серии «Прогресс».

Предыдущий полёт российского пилотируемого корабля «Союз МС-16» к МКС продлился около шести часов. Ожидается, что «Союз МС-17» достигнет МКС чуть более чем за три часа.

Корабль «Союз МС-17» доставит на орбитальную станцию экипаж следующей долговременной экспедиции в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс. Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Союз МС-17» с космодрома «Байконур» назначен на 14 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени сближения с орбитальной станицей: общее время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут.

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