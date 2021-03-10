Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Российский пилотируемый корабль «Союз МС-18» полетит к Международной космической станции (МКС) по трехчасовой схеме полета. Об этом 10 марта сообщается в материалах на сайте Национального управление по аэронавтике и космосу США (NASA).

Уточняется, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», который будет произведен с космодрома Байконур (Казахстан), намечен на 10:42 мск 9 апреля, а стыковка «Союза МС-18» с МКС — на 13:47 мск.

При этом предыдущий полет корабля «Союз» к МКС по трехчасовой схеме занял три часа три минуты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в государственной корпорации Роскосмос сообщили, что на данный момент Россия и США не договорились об обмене местами в российских кораблях «Союз» и американских CrewDragon для полетов к МКС.