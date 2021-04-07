Москва, , 08:20 — REGNUM Сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в Соединённые Штаты зависят от действий Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Он подчеркнул, что ожидать этого в ближайшее время не приходится.

«Это не вопрос ближайших дней… Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Рябков в беседе с РИА Новости добавил, что Москва надеется на то, что американская сторона сможет «всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений, и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая усиливающуюся конфронтацию Москвы и Вашингтона, заявил о том, что российско-американские отношения «достигли дна», но при этом выразил надежду на изменение ситуации в лучшую сторону. В свою очередь в Госдепе США заявили, что власти США заинтересованы в стабилизации отношений с Россией, однако винят в ухудшении отношений двух стран Москву.

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Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в российский МИД на консультации, чтобы проанализировать возникшую ситуацию и определить пути выправления взаимоотношений между США и Россией, после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена, который вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».