Москва, , 15:36 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов уже в ближайшее время рассчитывает вернуться в Вашингтон. Об этом дипломат заявил 29 марта.

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«Рассчитываю в ближайшее время», — подчеркнул посол.

Напомним, в Москву дипломат прибыл 21 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в российский МИД после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена, который вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов вызван в Москву на консультации, чтобы проанализировать возникшую ситуацию и определить пути выправления взаимоотношений между США и Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что заинтересованы в предотвращении деградации отношений с Вашингтоном.