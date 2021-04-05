Москва, , 05:48 — REGNUM США не интересует настоящее положение дел с демократией в России, они назначили ее авторитарной, потому что им так выгодно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Политолог задал вопрос, чем по существу российская политическая система менее демократична, чем западная в виде японской и германской. В России есть несколько партий, проводятся какие-то выборы лучше или хуже. А разговор о неидеальности выборной системы выглядят странно после того, что произошло в США.

«Что бы не делала наша власть, что бы не делала наша политическая система, как бы она не маневрировала, ее разместят там, где нужно им, и будет совершенно наплевать. Значит, мир бинарно-идеологический. Враг — авторитарные государства, значит все национально-модернизационные системы, друг — это хаот, который будет вылезать их архаики по принципу того, что нужно что-то дестабилизировать», — заявил политолог.

По его словам, в этой ситуации, неважно, какая на самом деле России, авторитарная, или демократичная, важно что США назначат ее авторитарной и будут пытаться расправиться с ней оптимальных с их точки зрения образом.