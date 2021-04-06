Москва, , 14:10 — REGNUM Блогеру Алексею Навальному, который находится в колонии, окажут необходимую помощь в случае болезни. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 6 апреля журналистам, комментируя информацию об ухудшении здоровья осужденного блогера.

Песков пояснил, что медицинская помощь заключённым предусмотрена правилами ФСИН, при этом все они находятся в равных условиях. Все необходимые мероприятия в рамках исправительной системы проводятся, заверил он.

Если действительно речь идет о болезни, то заключённый получит лечение на «предусмотренном уровне», заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об ухудшении здоровья Навального в колонии, так, он жаловался адвокату на боль при ходьбе. Вместе с тем в сети появились видеозаписи, подтверждающие его нормальное самочувствие.

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