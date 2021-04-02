Владимир, , 18:18 — REGNUM Осужденный блогер, судя по видеоматериалам, записанным 26 марта, чувствует себя совершенно нормально, во всяком случае, его состояние не соответствует его жалобам адвокату о том, что ему «уже с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Видео опубликовано на сетевом ресурсе Лайф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 29 марта у осуждённого Навального накопилось шесть выговоров. В основном за пресловутое «блатное» поведение: отказ выполнить обязанности дежурного, нарушение формы одежды и распорядка дня.

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