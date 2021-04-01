Москва, , 15:19 — REGNUM Решение блогера Алексея Навального устроить голодовку — это предмет рассмотрения ФСИН. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, накануне, 31 марта, блогер Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили Навального с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого, сообщили, что осужденный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии.

В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья отбывающего срок в колонии блогера Алексея Навального по результатам медобследования, проведённого 24 марта, оценивается врачами как удовлетворительное.

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