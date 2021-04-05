Москва, 5 апреля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компания Panacea Biotec, которая является одним из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии, будет ежегодно выпускать 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Соответствующая договорённость о партнёрстве достигнута между компанией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 5 апреля сообщили в фонде.

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», — пояснили в инвестфонде.

Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, соглашение с Panacea Biotec является «важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнёрам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайской фармацевтической компанией TopRidge Pharma о производстве более 100 млн доз российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» ежегодно.