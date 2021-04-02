Москва, , 14:38 — REGNUM Россия на сегодняшний день уже является одним из лидеров по вакцинации в мире. Более того, до июня получить прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», смогут все желающие граждане РФ. Об этом сегодня, 2 апреля, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — уточнил глава фонда.

Дмитриев также подчеркнул, что программа по производству вакцины «безусловно, реализуется с фокусом на вакцинации россиян». Но также часть из произведённой за рубежом вакцины поставляется на внешние рынки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Исследовательской службе Конгресса США усомнились в том, что Россия сможет произвести достаточное количество вакцин «для выполнения взятых на себя обязательств» перед странами, с которыми РФ заключила договоры поставки противокоронавирусной вакцины, так как пока сама якобы «пока не выполнила внутренние производственные нормы».

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