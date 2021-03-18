Киев, , 10:22 — REGNUM Участники конфликта в Донбассе должны приложить усилия и не допустить эскалации ситуации на юго-востоке Украины. С таким призывом выступила Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.

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«Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», — отметила Грау в своём заявлении по итогам очередных встреч контактной группы и её рабочих подгрупп в формате видеоконференции.

Представитель ОБСЕ добавила, что на сегодня приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе в целом сохраняется. По её словам, число нарушений перемирия продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер.

«Однако с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта», — отметила Грау.

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Она казала также на то, что в последнее время в информационном пространстве участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта.

«Всё это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ и её рабочих подгрупп», — уверена спецпредставитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Украину от попыток решить конфликт в Донбассе силовыми методами. По её словам, Киеву следует добросовестно выполнять свои обязательства по Минским соглашениям вместо выдумывания неких новых договорённостей.